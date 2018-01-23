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Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

23.01.2018 - 15:28

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 3 milyar 327,4 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 10 yıl (3486 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 11,84, bileşik faiz yüzde 12,19 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 692,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 632 milyon lira, net satış 612,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 943 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 777,2 milyon liralık satış yapıldı. Diğer ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

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Nominal teklifin 989 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 486 milyon lira, net satış 485,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 880 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 752 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 3 milyar 327,4 milyon lira borçlandı. 


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