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Hazine 2.9 milyar lira borçlandı

20.08.2019 - 14:58
Hazine 2.9 milyar lira borçlandı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 909,8 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı ihalede 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 3,99, reel bileşik faiz ise yüzde 4,03 oldu.

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Nominal teklifin 2 milyar 124 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 461 milyon lira, net satış 1 milyar 509,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 620 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı. 


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