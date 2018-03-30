‹ Önceki Haber Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,1 arttı Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,1 arttı Sonraki Haber › "Hisse satışı ve halka arz opsiyonunu değerlendiriyoruz" "Hisse satışı ve halka arz opsiyonunu değerlendiriyoruz"

Hazine 24 milyar lira borçlanmaya gidecek

30.03.2018 - 17:30
Hazine 24 milyar lira borçlanmaya gidecek

Hazine, nisanda 4,2 milyar lira, mayısta 4,4 milyar lira, haziranda da 15,7 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, nisanda 3,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,2 milyar liralık, mayısta 4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,4 milyar liralık, haziranda da 14,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15,7 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisandaki iç borçlanmanın 3,7 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın 3,8 milyar lirası piyasadan, 600 milyon lirası kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 13,3 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kira sertifikasından, 1,9 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak.

##$HABER_1445097$##

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 10 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikasının doğrudan satış gerçekleştirilecek. Nisanda 5,7 milyar ve mayısta ise 6,2 milyar lira, haziranda da 15,6 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 27,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 5,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. 

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da nisanda 1,5 milyar, mayısta 1,8 milyar lira olması, eksi 100 milyon lira olması öngörülüyor. 


Etiketler

  • hazine
  • para
  • iç borçlanma
‹ Önceki Haber Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,1 arttı Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,1 arttı Sonraki Haber › "Hisse satışı ve halka arz opsiyonunu değerlendiriyoruz" "Hisse satışı ve halka arz opsiyonunu değerlendiriyoruz"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.930 Değişim: 0,07% Hacim : 4.499 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 114.696 30.03.2018 Yüksek 115.872
Açılış: 115.534
3,9583 Değişim: 0,40%
Düşük 3,9398 30.03.2018 Yüksek 3,9615
Açılış: 3,94265
4,8814 Değişim: 0,51%
Düşük 4,8486 30.03.2018 Yüksek 4,8868
Açılış: 4,85685
168,72 Değişim: 0,38%
Düşük 167,98 30.03.2018 Yüksek 168,86
Açılış: 168,08
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.