‹ Önceki Haber Avrupa Birliği yüzde 8.3 küçülecek Avrupa Birliği yüzde 8.3 küçülecek Sonraki Haber › Hazine 5.5 milyar lira borçlandı Hazine 5.5 milyar lira borçlandı

Hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı

07.07.2020 - 14:42
Hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelindeki havalimanlarında haziranda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, normalleşme sürecine girilen haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 38 bin 550, dış hatlarda 8 bin 210 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 55 bin 814 olarak gerçekleşti.

Haziranda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 2 milyon 403 bin 971, dış hat yolcu trafiği ise 346 bin 448 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

##$HABER_1463099$##

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, haziranda iç hatlarda 25 bin 925 ton, dış hatlarda 89 bin 248 ton olmak üzere toplam 115 bin 173 tona ulaştı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ YAKLAŞIK 36,5 MİLYON OLDU

Ocak-haziran döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 225 bin 776, dış hatlarda 125 bin 105 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 464 bin 297 uçağa hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 21 milyon 899 bin 134, dış hat yolcu trafiğinin 14 milyon 552 bin 909 olduğu söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 36 milyon 486 bin 729 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 185 bin 848 ton, dış hatlarda 851 bin 914 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 37 bin 762 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'ndan haziran ayında 7 bin 68 uçak, 604 bin 662 yolcu hizmet aldı. Havalimanına haziranda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 100, dış hatlarda 2 bin 968 olmak üzere toplamda 7 bin 68 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 455 bin 528, dış hatlarda 149 bin 134 olmak üzere 604 bin 662 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda ilk 6 aylık sürede ise 96 bin 523 uçak ve 12 milyon 907 bin 946 yolcu trafiği gerçekleşti.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 16 bin 219 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 112 bin 742 uçak trafiği gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ara verilen uçuşlara, kontrollü normale geçişin ardından iç hatlarda 1 Haziran'da başlanmıştı. Yurt dışı seferleri ise 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli açılmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.053 Değişim: 0,48% Hacim : 26.551 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 117.075 07.07.2020 Yüksek 119.512
Açılış: 118.792
6,8658 Değişim: 0,08%
Düşük 6,8524 07.07.2020 Yüksek 6,8689
Açılış: 6,8602
7,7592 Değişim: -0,09%
Düşük 7,7340 07.07.2020 Yüksek 7,7844
Açılış: 7,7664
394,12 Değişim: 0,10%
Düşük 391,61 07.07.2020 Yüksek 394,39
Açılış: 393,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.