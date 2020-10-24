‹ Önceki Haber Uzun yargılama nedeniyle işçiye tazminat Uzun yargılama nedeniyle işçiye tazminat

Harçlardan 35 milyar lira gelir bekleniyor

24.10.2020 - 16:35
Harçlardan 35 milyar lira gelir bekleniyor | Ekonomi Haberleri

Harçlardan gelecek yıl devletin kasasına 35 milyar 78 milyon 377 bin lira gelir bekleniyor.

 

AA muhabirinin 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 35,1 milyar liralık harcın, yüzde 52,5'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 18 milyar 416 milyon 553 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.

Devletin, ticaret sicil harçlarından 444 milyon 261 bin lira, esnaf sicil harçlarından 106 milyon 707 bin lira, diğer yargı harçlarından da 6 milyar 401 milyon 56 bin lira olmak üzere, yargı harçlarından toplam 6 milyar 952 milyon 24 bin lira tahsilat yapması hedefleniyor.

##$HABER_1465060$##

Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 7,7'sini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturacak. 2021'de pasaport ve konsolosluk harçları için 2 milyar 692 milyon 787 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 1 milyar 211 milyon 525 bin lira aktarılması bekleniyor.

Bu dönemde, 1 milyar 132 milyon 755 bin lira noter harcı, 239 milyon 389 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 48 milyon 981 bin lira gemi ve liman harcı tahsilatı planlandı.

Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 334 milyon 136 bin lira alınması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 67 milyon 923 bin lira harç ödemesi bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.