Hangi bankalar 'stres' testini geçecek? | Ekonomi Haberleri

Hangi bankalar 'stres' testini geçecek?
Fed, 2019 stres testi sonuçlarını 21 ve 27 Haziran'da açıklayacak.
Amerikan Merkez Bankası (Fed), büyük bankalar için 2019 stres testi sonuçlarını 21 ve 27 Haziran'da açıklayacağını duyurdu.
Merkez Bankası'nın 21 Haziran'da stres testi sonuç raporunu, 27 Haziran'da ise Kapsamlı Sermaye Analiz ve İncelemesi'ni (CCAR) açıklayacaklarını bildirdi.
- Apple'dan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlar
- İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar
- Yoktan var edeceğiniz 10 para kazanma taktiği
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN