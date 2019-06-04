Hangi bankalar 'stres' testini geçecek? | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın 21 Haziran'da stres testi sonuç raporunu, 27 Haziran'da ise Kapsamlı Sermaye Analiz ve İncelemesi'ni (CCAR) açıklayacaklarını bildirdi.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), büyük bankalar için 2019 stres testi sonuçlarını 21 ve 27 Haziran'da açıklayacağını duyurdu.

Fed, 2019 stres testi sonuçlarını 21 ve 27 Haziran'da açıklayacak.

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