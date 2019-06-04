‹ Önceki Haber Borsa İstanbul’da Gong Çaldı! Yılın İkinci Halka Arzı Gerçekleşti Borsa İstanbul’da Gong Çaldı! Yılın İkinci Halka Arzı Gerçekleşti Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Hangi bankalar 'stres' testini geçecek?

04.06.2019 - 09:57 | Son Güncelleme :
Hangi bankalar 'stres' testini geçecek? | Ekonomi Haberleri

Fed, 2019 stres testi sonuçlarını 21 ve 27 Haziran'da açıklayacak.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), büyük bankalar için 2019 stres testi sonuçlarını 21 ve 27 Haziran'da açıklayacağını duyurdu.

Merkez Bankası'nın 21 Haziran'da stres testi sonuç raporunu, 27 Haziran'da ise Kapsamlı Sermaye Analiz ve İncelemesi'ni (CCAR) açıklayacaklarını bildirdi.

 


‹ Önceki Haber Borsa İstanbul’da Gong Çaldı! Yılın İkinci Halka Arzı Gerçekleşti Borsa İstanbul’da Gong Çaldı! Yılın İkinci Halka Arzı Gerçekleşti Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
90.346 Değişim: -0,27% Hacim : 1.814 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 89.820 03.06.2019 Yüksek 90.867
Açılış: 90.336
5,7739 Değişim: -0,09%
Düşük 5,7727 05.06.2019 Yüksek 5,7828
Açılış: 5,7793
6,5019 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4967 05.06.2019 Yüksek 6,5091
Açılış: 6,507
246,26 Değişim: -0,02%
Düşük 246,06 05.06.2019 Yüksek 246,68
Açılış: 246,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.