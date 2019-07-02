‹ Önceki Haber Memurun gözü enflasyon rakamlarında Memurun gözü enflasyon rakamlarında Sonraki Haber › JP Morgan'dan 'yabancı yatırımı artacak' mesajı JP Morgan'dan 'yabancı yatırımı artacak' mesajı

Ham çelik üretimi azaldı

02.07.2019 - 11:43
Ham çelik üretimi azaldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 3,1 milyon ton oldu. Ocak-mayıs döneminde ise üretim yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK İHRACATINDA ARTIŞ

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı mayısta miktar bazında yüzde 30,3 artışla 2,1 milyon ton olurken, değer bazında yüzde 12,2 artışla 1,6 milyar dolara yükseldi. Çelik ürünleri ihracatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 20,4 artarak 9,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 6,5 yükselerek 7,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 45,4 azalışla 974 bin tona, değerde yüzde 40,9 gerileyerek 865 milyon dolara düştü.

##$HABER_1455957$##

Yılın ilk 5 ayı değerlendirildiğinde de ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 34,5 azalışla 4,9 milyon ton, değerde yüzde 33,4 azalışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret dengesi açısından geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 108,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 173,8 seviyesine yükseldi.

ÇİN VE HİNDİSTAN'DA ÇELİK ÜRETİMİ ARTTI

TÇÜD açıklamasında, sektöre ilişkin küresel gelişmelere ve Dünya Çelik Derneğinin istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, Çin'de ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artışla 404,9 milyon tona yükseldi. İkinci sırada yer alan Hindistan'da da üretim yüzde 1,1 artarak 45,3 milyon tona ulaştı.

Üçüncü sıradaki Japonya'da ise ham çelik üretimi yüzde 4,3 azalışla 42,3 milyon ton oldu.

TÜRKİYE, BREZİLYA'YI GERİDE BIRAKTI

Türkiye, bu dönemde ham çelik üretiminde Brezilya'yı geride bırakarak 8'inci sıraya yükseldi. 9'uncu sıraya gerileyen Brezilya'nın üretimi, yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 1,5 azalışla 14 milyon tonda kaldı. 10'uncu sıradaki İran'ın üretimi ise yüzde 5,5 artarak 10,6 milyon tona ulaştı.

JAPONYA İLE STA UYARISI

Açıklamada, serbest ticaret anlaşmalarına (STA) ilişkin hassasiyetlere de yer verildi.

Türkiye'nin çelik üretiminde gerileme olduğu bir dönemde kapsamlı etki analizi yapılmadan STA imzalanmaması önerisinde bulunulan açıklamada, Japonya örneğine işaret edildi. Açıklamada, bu ülkenin yıllık ortalama 104 milyon ton ham çelik üretirken, 40 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdiği, ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Latin Amerika gibi ülke ve bölgelerde uygulamaya konulan koruma tedbirleri nedeniyle yeni pazar arayışına girdiği belirtildi. Söz konusu ülkenin yeni pazar arayışında Türkiye'ye yönelmesinin çelik sektörüne olumsuz yansıyabileceği, bu nedenle etki analizinin önem taşıdığı kaydedildi.


‹ Önceki Haber Memurun gözü enflasyon rakamlarında Memurun gözü enflasyon rakamlarında Sonraki Haber › JP Morgan'dan 'yabancı yatırımı artacak' mesajı JP Morgan'dan 'yabancı yatırımı artacak' mesajı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.189 Değişim: 0,45% Hacim : 4.142 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 99.179 02.07.2019 Yüksek 100.342
Açılış: 99.818
5,6754 Değişim: 0,54%
Düşük 5,6390 02.07.2019 Yüksek 5,7007
Açılış: 5,645
6,4194 Değişim: 0,62%
Düşük 6,3686 02.07.2019 Yüksek 6,4441
Açılış: 6,38
254,19 Değişim: 1,05%
Düşük 250,92 02.07.2019 Yüksek 255,37
Açılış: 251,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.