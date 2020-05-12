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Halkbank'tan sermaye artırımı kararı

12.05.2020 - 08:56
Halkbank'tan sermaye artırımı kararı | Ekonomi Haberleri

Halkbank sermayesini, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde artırmaya karar verdi.

 

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, banka yönetim kurulunun dün yapılan toplantısında bankanın sermayesinin artırılmasına karar verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı altında kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 1,25 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, 'tahsisli satış' yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verildi."

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Açıklamada sermaye artışına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 7 milyar TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine karar verildi."

BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLENDİRİLDİ

Açıklamada, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği belirtildi.

Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ve Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak banka genel müdürlüğünün yetkilendirildiği aktarıldı.


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