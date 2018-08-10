Halkbank'tan ilk yarıda 1,9 milyar lira net kâr

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Son 15 yılda mevduatını 18 kat büyüterek sektörün en güçlü oyuncularından biri haline gelmiş bir banka olarak kaynak artışı konusunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Halkbank'ın 6 aylık net kârı 1,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Halkbank'ın toplam mevduatı yılın ilk yarısında yüzde 14,5 artışla 221,3 milyar liraya yükselirken, banka bu artışla Türkiye'deki bankalar arasında mevduat sıralamasında ikinciliğe yerleşti. KOBİ kredileri aynı dönemde yüzde 27,1 artışla 97,7 milyar liraya çıkarken bilanço büyüklüğü 2017 yıl sonuna göre yüzde 14,1 artışla 348,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Halkbank, Türkiye’nin 4. büyük bankası olurken, öz kaynakları aynı dönemde yüzde 11,4 arttı, 6 aylık net karı ise 1,9 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık hizmetlerini, Türkiye'nin ekonomi eylem planında bütçe disiplini, enflasyonun yeniden dengeye gelmesi ve yapısal reformları öne çıkaran yönetim anlayışıyla uyumlu bir şekilde yapılandırdıkları bu dönemde yaşanan mevduat artışının önemine dikkati çekti.

Arslan, "Ekonomiye yön veren tüm aktörlerin etkin bir şekilde yönetildiği, kurumlar arasındaki uyumun büyüme istikrarına katkı verdiği bir süreçte bankacılık sektörü de güçlü yapısıyla ekonomik istikrara destek sağlamaya devam etmektedir. Son 15 yılda mevduatını 18 kat büyüterek sektörün en güçlü oyuncularından biri haline gelmiş bir banka olarak kaynak artışı konusunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde 1,95 milyar liralık 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracı ile uzun vadeli kaynak temin etmelerinin Halkbank'a yurt içi ve yurt dışında duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Kredi büyümesine paralel mevduat artışı sağlayarak, Bankamızın güçlü likidite durumunun sürekliliğini koruyoruz. Uluslararası muhabir bankalardan ve hazine işlemleri yoluyla sağladığımız fonlar sayesinde hem bankamızın kaynak çeşitliliğini artırıyoruz hem de vade yapısını güçlendiriyoruz. Halkbank'ın yıl sonundan bu yana vadesiz mevduatının yüzde 36,3 oranında artmış olması, adını aldığımız halkımızın her daim Bankamızın yanında olduğunu açıkça göstermektedir. Halkbank, 80 yıldır olduğu gibi bundan sonra da, güçlü ve güvenli kaynak yapısıyla halkımıza hizmet etmeye devam edecektir."

Toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payını yüzde 41,1’e çıkardıkları bu dönemde, temmuz ayında dış ticaret açığında yaşanan azalmanın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Arslan, "İhracata dönük sektörlerin performansı, özellikle KOBİ'lerin ihracata açılması ve ürünlerini uluslararası alıcılarla buluşturabilmesi ekonomik büyüme açısından önem taşımaktadır. Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 80 e-ihracat teşviklerini yüzde 100’e tamamlayan E-İhracat Projemiz bu yönde yenilikçi bir adım oldu. Alibaba.com üzerinden ücretsiz sanal mağaza açılmasına imkan sağlayan bu projemiz, ihracatın dijital ortamda yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunacak." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, turizm gelirlerindeki artışın da ihracat kadar önemli olduğunu vurgulayarak, ikinci çeyrekte turizm sektöründe yaşanan yükselişe dikkati çekti.

Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüyen turizm sektörünün performansının Türkiye ekonomisi için sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Arslan, 7 milyar dolar dolayındaki bu gelirin yüzde 85'e yakının yabancı turistlerden oluşmasının dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Arslan, bugüne kadar stratejik sektörlere sağladıkları desteğin büyüme rakamlarına da olumlu yansıdığını belirterek, TÜRSAB işbirliğiyle geliştirdikleri "Seyahat Acentaları Destek Kredisi"nin de bu tabloya önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Bankacılık faaliyetlerini Türkiye'de esnafın KOBİ’ye, KOBİ’nin sanayi erbabına dönüşmesi hedefine bağlı kalarak sürdürdüklerini dile getiren Arslan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkara özel alternatif finansman yöntemleri üzerinde de çalıştığını vurguladı.

Arslan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla Paraf Esnaf kredi kartımızı hizmete sunduk. Esnafımız 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip, tedarikçi firma limit özelliği sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabiliyorlar. Paraf Esnaf'la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebiliyorlar. Esnaf ve sanatkara 80 yıldır verdiğimiz desteği, Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.