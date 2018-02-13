Halkbank'tan 'bonus' açıklaması

Halkbank'tan, "Bankamızda üst yönetime 'bonus' adı altında bir ödeme söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

Halkbank, bir yayın kuruluşunun bugünkü nüshasında yer alan "Kamu bankaları faizde özeli geçti" başlıklı haberin, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, kamu bankalarının güven ve itibarını sarsıcı nitelikte olduğunu belirterek, "Bankamızda üst yönetime 'bonus' adı altında bir ödeme söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bir basın yayın kuruluşunun bugünkü nüshasında, "Kamu bankaları faizde özeli geçti" başlığı ile kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, kamu bankalarının güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber yapıldığının görüldüğü kaydedildi.

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Açıklamada, bahse konu haber için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) web sitesinde yayımlanan "Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Eylül/2017" raporunun dönem kârı verileri ile kamu bankalarının konsolide faaliyet raporlarındaki üst yönetime ödenen ücretlere ait verilerin, maddi hatalara da yer verilmek suretiyle olumsuz algı yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı olarak kullanıldığı vurgulandı.

"Bankamızda üst yönetime 'bonus' adı altında bir ödeme söz konusu değildir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız, ülke ekonomisinin büyümesine ve başta KOBİ'ler ve özelinde esnaf ve sanatkarlar olmak üzere reel sektörün uygun koşullarda kredi finansman imkanlarına kavuşmasında önemli destek sağlamakta olup, bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Bu itibarla, gerçeğe aykırı bilgi ve beyanlarda bulunmak suretiyle kamuoyunu yanıltıcı, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki haberler ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur."

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