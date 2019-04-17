Halkbank, sermaye destekleyici borçlanmaya gidecek | Ekonomi Haberleri

Halkbank yurt içinde ve yurt dışında 4 milyar Euro ve 10 milyar TL tutarında sermaye destekleyici borçlanmaya gidecek.

Halkbank sermayesini güçlendirmek için yurt dışında ve yurt içinde toplam 4 milyar Euro ve 10 milyar lira tutarında sermaye hesaplamasına dahil edilecek kredi ve borçlanma aracı ihracı kararı aldı. Halkbank'ın sermaye yeterlilik oranı 2018 yılında, bir önceki yıla göre 0.38 puan azalarak yüzde 13.8'e indi.

Bankanın çekirdek sermaye yeterlilik oranı ise 1.85 puan düşüşle 2018 sonunda yüzde 10.71 seviyesine geriledi. Halkbank, dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre yurt içinde ilave ana sermaye niteliğini haiz 2 milyar euro veya muadili tutarda kredi kullanmak ve 10 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihraç etmek için genel müdürlüğe yetki verdi.

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Reuters’ın haberine göre; banka ayrıca yurt dışında yine ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracı ihracı veya kredi kullanım miktarını 2 milyar euro veya muadili tutar olarak belirledi.

Additional Tier 1 (AT1) olarak da adlandırılan ihraçlar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yoluyla yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa süre önce açıkladığı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine vermiş, kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını açıklamıştı.

Oyak Yatırım'ın notunda, söz konusu ihraç kararlarının devlet bankalarının sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla 28 milyar TL tutarındaki özel amaçlı tahvil ihracının bir parçası olabileceği belirtildi.

Halkbank ayrıca geçen sene eylül ayında, 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı kapsamında 10 yıl vadeli 3 milyar lira ihraç gerçekleştirmişti.



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