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Halkbank kârını yüzde 46 artırdı

15.02.2018 - 08:19

Halkbank'ın 2017 karı yüzde 46 artışla 3.73 milyar TL oldu.

Halkbank'ın 2017 sonu solo net karı 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 46 artışla 3.73 milyar TL oldu. Banka 2017 finansal sonuçlarını dün akşam KAP'a bildirdi.

Öte yandan bankadan yapılan yazılı açıklamada 2017'de nakdi kredilerin bir önceki yıl sonuna göre yüzde 28.5 artışla 203.5 milyar TL olduğu, KOBİ kredilerinin aynı dönemde yüzde 33.3 artışla 77.6 milyar TL'ye yükseldiği belirtildi.

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Yapılan açıklamaya göre bankanın toplam mevduatı 2016 yıl sonuna göre yüzde 28.6 artışla 193.2 milyar TL'ye, bilanço büyüklüğü ise yüzde 31.9 artışla 305.4 milyar TL'ye yükseldi.

Açıklamaya göre Halkbank Genel Müdür Osman Arslan, bankanın bağlı ortaklıklarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyümeyi sürdüreceğini söyleyerek, "Bugün Sırbistan ve Makedonya'da 75 şube ve 1000'e yakın çalışanımızla yaklaşık 1 milyar euro tutarında bir aktif büyüklüğe sahibiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye'den aldığımız güçle bu bölgede daha da büyüyebiliriz. Uygun fırsatlar söz konusu olduğunda etki alanımızı genişletmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Balkanlar ve Orta Avrupa’da varlığımızı güçlendireceğiz."


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