Halkbank kâr payı dağıtımı için teklif verdi

Halkbank, hisse başı 0.149 TL kâr payı dağıtımını genel kurula teklif etti.

Halkbank yönetim kurulu, hisse başına brüt 0.149 lira kâr payı ödenmesini genel kurula teklif etti. Olağan genel kurul toplantısı 13 Ağustos'ta yapılacak. Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamalara göre kâr payı dağıtımı genel kurul toplantısında kabul edilmesi halinde 17 Ağustos tarihinde yapılacak.

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Olağan genel kurul toplantısının gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi de bulunuyor.