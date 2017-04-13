Halkbank Genel Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıktı

New York'ta hakim karşısına çıkan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti.

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle New York’ta FBI’ın talebiyle 27 Mart'ta tutuklanan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Reuters'ın haberine göre ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti.