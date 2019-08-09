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Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar TL'ye taşıdı

09.08.2019 - 10:49
Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar TL'ye taşıdı | Ekonomi Haberleri

Halkbank'ın aktif büyüklüğü yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL oldu.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, nakdi ticari kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 13,0 artışla 241,3 milyar TL'ye taşıyan banka, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17,5’e yükseltti. Aynı dönemde toplam kredilerini yüzde 10,4 artışla 377,6 milyar TL'ye yükselten bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL oldu. Halkbank'ın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 40,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde enflasyona endeksli yenilikçi mevduat ürünleriyle müşterilerine avantajlar sunmaya devam eden Halkbank'ın toplam mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 5,9 artışla 263,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

"FAİZLERDE YAŞANAN DÜŞÜŞ, HAYATA GEÇİRİLEN TEDBİRLERİN DOĞAL BİR SONUCU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomik dengelenme sürecinde döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından kredi faizlerinde yaşanan düşüşü, yıl boyunca hayata geçirilen tedbirlerin doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirterek, "Sıkı bir mali disiplinle yürütülen ekonomi politikalarının makroekonomik göstergelere kısa sürede olumlu yansımasından memnunuz. Faizlerde yaşanan indirimlerin de etkisiyle ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak ve yılın ikinci bölümünde performansımızı daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Toplam kredileri 377,6 milyar TL olan Halkbank'ın KOBİ kredilerindeki pazar payının yüzde 17,5’e, nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payının ise yüzde 40,5'e ulaşmasının, reel sektöre duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu aktaran Arslan, Merkez Bankası öncülüğünde kademeli faiz düşüşünün yatırım ortamının yeniden canlanmasına büyük katkı sunacağını ifade etti.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını her zaman, en uygun koşullarda karşılamaya büyük özen gösterdiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti: "Aktif büyüklüğümüzü yüzde 13,4 artırmayı başardığımız yılın ilk yarısında, gerek firmaların gerekse bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını yanıtsız bırakmayarak paydaşlarımızın bize duyduğu güvene layık olmaya çalıştık. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında çok daha güçlü bir performans 


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