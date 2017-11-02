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Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer oldu

02.11.2017 - 17:30

Sermaye piyasalarının öncü kuruluşu Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük görevine Serdar Sürer’i getirdi.

1992 yılından 2002 yılına kadar çeşitli aracı kurumlarda, üye temsilcisi ve menkul kıymetler müdürü olarak görev yapan Serdar Sürer, 2002 yılında yeniden yapılandırma döneminde Halkbank Hazine Yönetiminde göreve başladı.

2012 yılından günümüze Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı ile Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Serdar Sürer, 1 Kasım 2017 itibarıyla Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye Genel Müdür olarak atandı.

Serdar Sürer 25 yıllık meslek deneyimlerini, verimlilik, güven, müşteri odaklılık, teknolojik trendlerin benimsenmesi ve etkin dağıtım kanalı kullanımı temelleri üzerine kurulu Halk Yatırım’ın Genel Müdürlüğü görevinde kullanacak. Türkiye’nin öncü yatırım kurumlarından Halk Yatırım, faaliyet gösterdiği her alanda yeni Genel Müdürü Serdar Sürer önderliğinde, ülkemiz ekonomisine katkılarını arttırarak sürdürecek.


Etiketler

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  • menkul kıymetler
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