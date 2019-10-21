Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla’nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York’taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye iade edilerek ülkeye dönmüştü.

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