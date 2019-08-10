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Güvenli e-ticaret için uyarı!

10.08.2019 - 12:48 | Son Güncelleme :
Güvenli e-ticaret için uyarı! | Ekonomi Haberleri

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Koçal, "İnternet üzerinden ihtiyaçlarını gidermek isteyenler güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapmalı. Sosyal medya hesapları üzerinden veya şüphe duyulan internet sitesinden alışveriş yapılmamalı, zorunlu hallerde ise kapıda kontrollü ve elden ödemeli kargo tercih edilmeli" dedi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyenlerin güvenilir firmaların web sitelerini tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Sosyal medya hesapları üzerinden veya şüphe duyulan internet sitesinden alışveriş yapılmamalı, zorunlu hallerde ise kapıda kontrollü ve elden ödemeli kargo tercih edilmeli." dedi.

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticarette mağdur olmamak için vatandaşların dikkat etmesi gerekenlere ilişkin bilgi verdi. 
e-ticarette sahte web siteleri üzerinden veya sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapılabildiğine dikkati çeken Koçal, internet üzerinden ihtiyaçlarını gidermek isteyenlerin güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapmaları gerektiğini ifade etti.

Bilinen markaların web sayfalarının benzerleri yapılarak da tüketicilerin kandırılabildiğine işaret eden Koçal, e-ticarette site adresinin "https://" ile başlamasına ve veri güvenliği sağlayan SSL sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat etmek gerektiğini bildirdi.

Koçal, web sayfasında firmanın ürün katalogları, satış fiyatları, iletişim bilgilerinin kontrol edilmesi, hatta telefon açarak teyit alınması gerektiğini belirterek, "Sayfayla ilgili şikayet olup olmadığı araştırılmalı, ürün fiyatları piyasa fiyatlarıyla karşılaştırılmalı, çok fiyat farkı varsa sipariş verilmemeli." diye konuştu.

"GÜVEN DAMGASI FAYDALI"

Koçal, Ticaret Bakanlığının, e-ticaret siteleri için hayata geçirdiği "Güven Damgası"nın yararlarına işaret ederek, "e-ticaret sitesinin Güven Damgası varsa belirli standartları yerine getirdiği, kişisel verilerin korunduğu ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığı, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiği anlaşılabilir." dedi.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sanal kart kullanılmasını öneren Koçal, "Limiti çok yüksek kredi kartı yerine sanal kart oluşturmak ve kendi belirlediğiniz limitle alışveriş yapmak daha güvenli. Böylece riski minimuma indirmiş olursunuz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılığın daha kolay yapılabildiğini aktaran Koçal, şöyle devam etti: 
"Sosyal medya hesapları üzerinden veya şüphe duyulan internet sitesinden alışveriş yapılmamalı, zorunlu hallerde ise kapıda kontrollü ve elden ödemeli kargo tercih edilmeli. Bu uygulamayı sağlamayan siteler/firmalar kesinlikle tüketicinin sırtından haksız kazanç elde etmek için kurulmuştur."

Koçal, satın alınan ürünün yasal olarak teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde iade edilebileceğini ve ödenen bedelin iadesinin istenilebileceğini anımsatarak, "Bu taleplerini yazılı ya da kalıcı dijital ortamlarda karşı tarafa bildirmeleri gerekiyor. Karşı taraf bu talebi yerine getirmediğinde, tüketici hakem heyetlerine müracaat edilmelidir." dedi.

"CEZA YASASINDA DEĞİŞİKLİK YA DA TANIMLAMA YAPILMALI"

Dolandırıcıların verdiği bilgiler sahte olduğu için kanuni hakların takibinde sıkıntılar yaşanabildiğini dile getiren Koçal, şunları kaydetti: 

"Yetkililer, bu tür hesapları ivedi olarak takibe almalı ve kapatmalıdır. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için ceza yasasında gerekli değişiklik yapılmalı veya yasada bu tip vakalar tanımlanmalıdır. Söz konusu site reklamlarını yayınlayan mecralarla ilgili de yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Vatandaşlarımıza ihtiyaçları olan ürünleri görerek, kontrol ederek almalarını tavsiye ediyorum. İnternet üzerinden ihtiyaçlarını gidermek isteyenler güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapsınlar ki tüketmeden tükenmesinler, huzurları kaçmasın." 


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