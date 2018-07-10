‹ Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten veda mesajı Mehmet Şimşek'ten veda mesajı Sonraki Haber › İstanbul Sabiha Gökçen yolcu sayısını yüzde 12 artırdı İstanbul Sabiha Gökçen yolcu sayısını yüzde 12 artırdı

"Güven sürüyor, Türkiye güçleniyor"

10.07.2018 - 11:58 | Son Güncelleme :
"Güven sürüyor, Türkiye güçleniyor"

DEİK Başkanı Olpak; "Gelişmeler, Türkiye ekonomisine olan güvenin sürdüğünü, ülkemizin güçlendiğini ve bunun sonucunun da yatırımcılara yüksek büyüme oranları olarak döndüğünü gösteriyor" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini ve onun olumsuzluklarını bertaraf ettiğini, o günden bu yana ekonomik tabloya bakıldığında Türkiye ekonomisine olan güvenin sürdüğünü ve ülkenin güçlendiğini belirtti.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin demokrasisine ve geleceğine kasteden hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Öncelikle, özgür irademize, huzurumuza ve birliğimize kastedenleri kınıyor, darbeler dahil olmak üzere demokrasimizi yok etmeye çalışan her türlü girişimin bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İş dünyası olarak 16 Temmuz sabahından itibaren Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını da hedef alan darbe girişimine karşı tek vücut olduklarını belirten Olpak, ülkede üretimin devam etmesi ve çarkların dönmesi için çalıştıklarını ve çağrılarda bulunduklarını aktardı.

DEİK olarak tüm iş konseyleriyle seferberlik ilan ettiklerini ve yabancı yatırımcının Türkiye'ye olumlu bakışını sağlamak için birçok toplantı ile görüşme yaptıklarını bildiren Olpak, şunları kaydetti:

##$HABER_1447495$##

"O günden bu yana ekonomik tabloya baktığımızda, başta sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbakanımız olmak üzere, gerek siyasilerimizin gerek iş dünyasının ve en çok da halkımızın güçlü duruşunun, darbe girişimini bertaraf ettiği gibi, olumsuzluklarını da bertaraf ettiğini görüyoruz.

Türkiye ekonomisi bu yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana güçlü bir büyüme performansı sergiledi.

Geçen 6 çeyrekte ekonomimiz reel bazda ortalama yüzde 6,8 büyüdü ve küresel çapta bu performansıyla dikkati çekti.

Bu dönemde yatırım harcamalarındaki ortalama büyüme oranı ise yüzde 6,6 oldu. Ayrıca, bu süre zarfında net doğrudan yatırım 12 milyar doları aştı.

Tüm bu gelişmeler Türkiye ekonomisine olan güvenin sürdüğünü, ülkemizin güçlendiğini ve bunun sonucunun da yatırımcılara yüksek büyüme oranları olarak döndüğünü gösteriyor."

Olpak, tüm bunlara bakıldığında karanlık bir geceyi aydınlığa taşıyan Türk milletinin hainlere fırsat vermediğini belirterek, "Bizler de ülkesini seven iş insanları olarak, gerek iç gerekse dış ticarette seferberlikler ilan ederek ekonomimizi ayakta tutmaya, ülkemizin 'güçlü Türkiye' hedeflerine katkı sağlamaya gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz ve vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize yeniden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten veda mesajı Mehmet Şimşek'ten veda mesajı Sonraki Haber › İstanbul Sabiha Gökçen yolcu sayısını yüzde 12 artırdı İstanbul Sabiha Gökçen yolcu sayısını yüzde 12 artırdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.275 Değişim: -3,00% Hacim : 11.670 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.851 10.07.2018 Yüksek 98.466
Açılış: 97.651
4,7013 Değişim: -0,69%
Düşük 4,6461 10.07.2018 Yüksek 4,7531
Açılış: 4,7339
5,5256 Değişim: -0,70%
Düşük 5,4566 10.07.2018 Yüksek 5,5892
Açılış: 5,5645
189,87 Değişim: -0,85%
Düşük 187,83 10.07.2018 Yüksek 192,26
Açılış: 191,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.