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Gurbetçilere 4B’li emeklilik

12.07.2019 - 10:49
Gurbetçilere 4B’li emeklilik | Ekonomi Haberleri

SGK Başkanı Selim Bağlı, yurtdışında yaşarken borçlanıp kolay emekli olanlara yönelik kuralların yeniden belirlendiğini belirterek, “Şu anda ödeme yapıldığında 4.5 yılda amorti ediyor. Prim oranı 32’den 45’e çıkınca, amorti etme süresi de 10-11 yıla çıkıyor. Ayrıca 4A’lı olarak emekli oluyorlardı ve otomatikman emekli maaşları yüksek oluyordu. Artık 4B’li (Bağ-Kur) emekli olunması sağlanıyor” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; yurtdışında yaşayanlara getirilen borçlanma hakkında kurallar yeniden belirlendi. Prim oranı yüzde 32’den 45’e çıkarılırken, otomatik olarak SGK üzerinden emekli yapılması uygulamasından da vazgeçiliyor. Yılda 30 bin kişiyi etkileyecek düzenleme için “Şu anda emekli olanlar 4-4.5 yılda amorti ediyor. Bu rakamı 10-11 yıla çıkarıyoruz” açıklaması yapıldı. SGK Başkanı Selim Bağlı, düzenlemenin gerekçesini anlatırken, yurtdışında yaşayanlara ikinci bir emeklilik hakkı verildiğini söyledi. Bu sistemin 1978 yılında cari açığı engellemek için getirildiğini kaydeden Bağlı şöyle devam etti:

“Ancak daha sonrasında birçok ülkeyle sosyal güvenlik anlaşmaları imzalanmış. Şu ana kadar 672 bin kişi yararlanmış. Şu anda ödeme yapıldığında 4.5 yılda amorti ediyor. Yıllık 12.7 milyar lira sermaye transferi yapılıyor. Yılda ortalama 36 bin kişi müracaat ediyor. Etki analizine göre bu rakam böyle kalırsa 1.2 milyar lira tasarruf edilecek. Bu rakam yarıya düşerse 600 milyon TL tasarruf edilecek. Bir diğer amaç da norm ve standart birliği sağlamak. İçerideki ev kadınlarının borçlanma hakkı yok ama yurtdışındakilerin var. Prim oranı 32’den 45’e çıkınca, amorti etme süresi de 10-11 yıla çıkıyor. Ayrıca 4A’lı olarak emekli oluyorlardı ve otomatikman emekli maaşları yüksek oluyordu. Artık 4B’li (Bağ-Kur) emekli olunması sağlanıyor.”

Yasa geriye dönük olarak yapılan başvuruları ve bağlanmış emekli aylıklarını etkilemeyecek. Yurtdışında halen yaşayan 6 milyon Türk bulunuyor. Yılda ise 36 bin yurtdışı borçlanması başvurusu yapılıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yapılacak başvurları kapsayacak.

İSTATİSTİKLER BİR-İKİ HAFTAYA AÇIKLANACAK

GÖRÜŞMELER sırasında muhalefet vekilleri, SGK’nın 7 aydır veri açıklamamasını da eleştirdi. İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, “Böyle yönetişim olur mu” derken, SGK Başkanı Bağlı, “Veri ambarıyla ilgili ciddi alım yaptık. En geç bir iki hafta içinde canlı veriyi açıklayabilecek durumda olacağız” dedi.

VARLIK BARIŞINDAN 8 MİLYAR LİRA GELDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda varlık barışının uzatılmasıyla ilgili madde de görüşüldü. Gelir İdaresi yetkilileri, 7143 sayılı kanunla düzenlenen son varlık barışıyla 17 milyar lira beyan ve bildirimde bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, “Daha önceki 6736 sayılı kanuna ilişkin veriler yok. Son düzenleme kapsamında beyan edilen 17 milyar liranın 8 milyar lirası yurtdışı kaynaklı. 8 milyar TL, 3 ay tabirine uygun olarak getirildi” dedi.

POTANSİYEL 62 BİN ARAÇ

BİR diğer düzenlemeyle de sıfır araç gibi ithal edilen ancak yurtdışında tescil edilen araçlar için sahiplerine hak verildi. Buna göre, hak sahipleri yüzde 25 ÖTV öderse araçları alabilecek. Yetkililer, potansiyel olarak 62 bin aracın bu kapsamda olduğunu belirtti.


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