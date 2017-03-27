‹ Önceki Haber Petrol Ofisi'nin satışı için resmen başvurdular Petrol Ofisi'nin satışı için resmen başvurdular Sonraki Haber › Mart ayında açlık sınırı yükseldi Mart ayında açlık sınırı yükseldi

Gümrük birliği müzakereleri aksar mı?

27.03.2017 - 12:39 | Son Güncelleme : 27.03.2017 - 12:54

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Avrupa ile diplomatik gerilim AB ile yapılan gümrük birliği müzakere sürecini aksatmaz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki diplomatik gerilimin Avrupa Birliği ile gümrük birliği müzakere sürecini aksatmayacağını söyledi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Zeybekci, Türkiye imaj kampanyası basın toplantısının ardından gazetecilerin Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında son aylarda yaşanan gerilimin gümrük birliği müzakerelerini aksatıp aksatmayacağı sorusuna, "Yok. İkisi ayrı şeyler. AB ile gümrük anlaşmamız herhangi bir ülkeyle olan serbest ticaret anlaşması gibi bir şey. AB üyelik süreciyle alakalı bir şey değil. Bu iş kendi mecrasında gayet pozitif şekilde devam ediyor. İki tarafın da ekonomik menfaatine çünkü" dedi.

Zeybekci varolan gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesini öngören müzakerelerin 2017 sonuna veya 2018'in "ilk zaman dilimlerine" kadar tamamlanacağını tahmin ettiğini belirtti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol Ofisi'nin satışı için resmen başvurdular Petrol Ofisi'nin satışı için resmen başvurdular Sonraki Haber › Mart ayında açlık sınırı yükseldi Mart ayında açlık sınırı yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
89.695 Değişim: -0,76% Hacim : 3.347 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 89.515 27.03.2017 Yüksek 90.390
Açılış: 90.291
3,6172 Değişim: 0,02%
Düşük 3,6113 28.03.2017 Yüksek 3,6188
Açılış: 3,6164
3,9289 Değişim: -0,04%
Düşük 3,9226 28.03.2017 Yüksek 3,9332
Açılış: 3,9303
145,75 Değişim: -0,07%
Düşük 145,64 28.03.2017 Yüksek 145,95
Açılış: 145,85
1,0862 Değişim: -0,03%
Düşük 1,0859 28.03.2017 Yüksek 1,0867
Açılış: 1,08643
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.