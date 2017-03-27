Gümrük birliği müzakereleri aksar mı?

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Avrupa ile diplomatik gerilim AB ile yapılan gümrük birliği müzakere sürecini aksatmaz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki diplomatik gerilimin Avrupa Birliği ile gümrük birliği müzakere sürecini aksatmayacağını söyledi.

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Zeybekci, Türkiye imaj kampanyası basın toplantısının ardından gazetecilerin Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında son aylarda yaşanan gerilimin gümrük birliği müzakerelerini aksatıp aksatmayacağı sorusuna, "Yok. İkisi ayrı şeyler. AB ile gümrük anlaşmamız herhangi bir ülkeyle olan serbest ticaret anlaşması gibi bir şey. AB üyelik süreciyle alakalı bir şey değil. Bu iş kendi mecrasında gayet pozitif şekilde devam ediyor. İki tarafın da ekonomik menfaatine çünkü" dedi.

Zeybekci varolan gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesini öngören müzakerelerin 2017 sonuna veya 2018'in "ilk zaman dilimlerine" kadar tamamlanacağını tahmin ettiğini belirtti.

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