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"Güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz"

17.05.2020 - 14:41
"Güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, ’#BirlikteBaşaracağız’ etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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