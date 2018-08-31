Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Doğrudan saldırılara karşı TL'yi sonuna kadar güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimizin desteğini artırmak için bir aksiyonu daha devreye alıyoruz. Bunun için TL mevduatlarda stopajlarda indirime gittik. Arzu ettiğimiz güçlü ekonomiye kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Atmamız gereken adımları çok iyi biliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasından notlar;

* Bugün adını birlikte kazanacağız KOBİ Destek Kredisi kapsamında sizlerle birlikte bulunmaktan mutluluğumu dile getirmek isterim. Sloganlı seçilmesini ben önemli buluyorum. Temmuz'da başlayan ve Ağustos'ta zirveye çıkan ekonomik saldırılar karşısında şunu söyledik. Sonunda kazanacağız.

* Bankalarımız Türkiye tarihinde olmadığı kadarıyla güçlü bir dayanışma içinde hepsinden önemlisi milletimizin desteğiyle dünyaya çok güçlü bir Türkiye fotoğrafı sunuyoruz. Bugün itibariyle karşı karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha güçlü çıkmak için kenetleniyoruz. Elimizi taşın altına koyarak Türkiye'yi çok daha güçlü ekonomiye taşımak için çalışıyoruz.

* Ekonomide değişim süreci başlattık. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz. IMF Arjantin gördünüz... Atılan adımlar.. Görüyoruz... Bu süreçte doğru planlamalarla arzu ettiğimiz Türkiye ekonomimize kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

* Enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi söyleyebilirim. İhracatı artırma hedeflerine yönelik stratejiler izleyeceğiz. Kamudaki tasarruf sürecini çok daha güçlü devam edeceğiz. Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin süreciyle ilgili adımlar atacağız. Cari açık ve enflasyonda başarı için kaynak verimliliğinden de taviz vermeyeceğiz. Tasarrufu kamuda kültür haline getireceğiz. Çok çok kararlı bir irade var Türkiye. Alacağımız kararları OVP'de eylülde göreceksiniz. Enflasyon, cari açık mücadelesi, ekonominin tüm alanlarında, tarım sanayi, her alanda temel hedefler paydaşların sorumluluğunda olacak.

* Kazanmak için verilecek mücadelede aynı anda kenetlenmeden bahsediyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamasından notlar;

* Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır. Biz büyümeye istikrara devam edeceğiz. KOBİ Destek Kredisi mekanizması, TOBB Başkanlığında destek sağlamıştır.

* TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir. Yani KOBİ'lere... Son zamanlarda finansal dalgalanmaları fırsat gören stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz.

* Demir çelik ihracatımız da 1 milyar dolar. İlk hedef 2.5 ve sonra 10 milyar dolar inşallah. Bugün KOBİ'lerimiz dünyaya açılıyor. KOBİ'lerimiz kendi kendine yeterli bir Türkiye için çalışmalarına devam ediyor. Her yerde başarılı Türk girişimcisi görüyoruz. Bugün olduğu gibi ekonomimize destek oluyorlar.

* Piyasaları takip ediyoruz. Dayanışma ruhunu yakalamış Türkiye, önümüzdeki dönemde de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olmaya devam edecektir.

* Serbest piyasa ekonomi koşullarında ekonomik dalgalanmalar olacaktır. Gücümüzü böyle zamanlarda göstereceğiz.