Grev kararı 2 ay ertelendi

Kristal-İş'in Şişecam'a bağlı üretim yerlerinde aldığı grev kararı bakanlar kurulunca iki ay ertelendi.

Kristal-İş Sendikası'nın Şişecam'a bağlı bazı cam sanayi işyerlerinde aldığı grev kararı milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden iki ay süreyle ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararıyla, Kristal-İş Sendikası tarafından Trakya Cam AŞ, Paşabahçe Cam AŞ, Anadolu Cam Elyaf AŞ, Anadolu Cam Yenişehir AŞ, Trakya Yenişehir Cam AŞ ve Şişecam Otomotiv AŞ ile bunlara bağlı işyerlerinde aldığı grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.

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Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını açıklamışlardı.