Greenspan'dan Powell'a öneri: Kulağını tıka | Ekonomi Haberleri

Fed eski Başkanı Greenspan, Powell'a Trump'ın eleştirilerine 'kulağını tıkaması' önerisinde bulundu.

Amerikan Merkez Bankası eski Başkanı Alan Greenspan, CNBC'ye verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerinin hedefinde olan Fed Başkanı Jerome Powell'a ve eleştirilerden nasibini alan diğer Merkez Bankası Başkanlarına öneride bulunarak "Yapılacak en iyi şey kulağınızı tıkamak ve söylenenleri duymamak" dedi.

Greenspan, Trump'ın eleştirilerinin -tüm kamuoyunca duyulması dışında- sıra dışı bir şey olmadığını söyledi. Eski Başkan "Her Başkan piyasanın nasıl çalıştığını ve kısa vadeli faizlerin nerede olması gerektiğini Fed'den daha iyi bildiğini düşünür" ifadesini kullandı.

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Greenspan kendi döneminde Beyaz Saray'dan 'faizleri düşük tutma' konusunda baskı görüp görmediği sorusuna ise "Her zaman" yanıtını verdi.

Greenspan Fed'e 1987'den 2006 yılına dek başkanlık yaparak ABD para politikasına yön vermişti.