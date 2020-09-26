‹ Önceki Haber Gram altında 5 haftanın en kötü kapanışı Gram altında 5 haftanın en kötü kapanışı Sonraki Haber › Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

Gözler Yeni Ekonomi Programı ve 2021 bütçesinde

26.09.2020 - 21:03
Gözler Yeni Ekonomi Programı ve 2021 bütçesinde | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı ile gelecek üç yıla ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak.

Ekonomi gündeminde gözler, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan YEP'in gelecek hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı gelişmelerin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da yakından takip ediliyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Kovid-19 bu yılın ikinci çeyreğinde tüm ülke ekonomilerini olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkiledi. Salgının ekonomiye etkisi büyüme rakamlarına yansırken, öncü göstergeler üçüncü çeyrek için güçlü toparlanma işareti veriyor.

Ekonomi yönetimi de bir yandan ekonomiden salgının izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da gelecek yıla ilişkin ekonomi hedeflerini belirlemeye odaklandı. Bu kapsamda gözlerin çevrileceği ilk belge YEP olacak.

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından gelecek hafta duyurulması bekleniyor. YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.

YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kovid-19'un ekonomiye yönelik izleri silinmeye çalışılırken, bu durumun bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

BÜTÇE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek.

Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü bütçesi, TBMM'de komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Gelecek yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

İHRACAT VE ENFLASYON RAKAMLARI TAKİP EDİLECEK

Ekim ayında veri takvimi de yine yoğun olacak. Ekim ayının başında eylül ayı ihracat rakamları ve enflasyon verileri belli olacak.

İşsizlik rakamları 12 Ekim'de, ciro, perakende satış ve sanayi üretim endeksleri 13 Ekim'de, eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları ise 15 Ekim'de açıklanacak. Tüketici güven endeksi ise 22 Ekim'de belli olacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de duyuracak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.124 Değişim: 0,41% Hacim : 21.346 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.124 25.09.2020 Yüksek 1.135
Açılış: 1.129
7,6582 Değişim: 0,43%
Düşük 7,5122 26.09.2020 Yüksek 7,6870
Açılış: 7,6254
8,9072 Değişim: 0,04%
Düşük 8,7728 26.09.2020 Yüksek 8,9420
Açılış: 8,9032
458,46 Değişim: 0,11%
Düşük 452,15 25.09.2020 Yüksek 460,22
Açılış: 457,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.