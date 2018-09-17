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Gözler sanayi üretiminde! İşte piyasa beklentisi

17.09.2018 - 08:59
Gözler sanayi üretiminde! İşte piyasa beklentisi

Sanayi üretiminde temmuz ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış artışın yüzde 1.85 olması bekleniyor. TÜİK temmuz ayı sanayi üretimi verilerini bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Toplam sanayi üretiminde temmuz ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış artışın yüzde 1.85 olması bekleniyor. Reuters'ın 10 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda artış beklentileri yüzde 0.5 düşüş ile yüzde 5 artış arasında şekilleniyor.

Sanayi üretimi büyümenin öncü göstergelerinden olması ve büyümenin hızına ilişkin sinyal vermesi nedeniyle yakından izleniyor.

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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yavaşlamasına rağmen özel tüketimin katkısıyla yüzde 5.2 ile ekonomistlerin yüzde 5.3 olan beklentilerine yakın büyüdü. Ancak finansal koşullardaki sıkılaşma, TL'deki değer kaybı, TCMB'nin sıkılaştırma adımları ve iç tüketimde yavaşlamanın etkisiyle ekonomide son iki çeyrekte daralma bekleniyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 olan beklentilerin altında yüzde 3.2 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.   


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