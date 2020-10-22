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Gözler Merkez'de! İşte ekonomistlerin 'faiz kararı' beklentisi

22.10.2020 - 08:53
Gözler Merkez'de! İşte ekonomistlerin 'faiz kararı' beklentisi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'de açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonucuna ilişkin ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağı tahmininde bulundu.

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 17 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.


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