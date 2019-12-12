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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasa beklentisi

12.12.2019 - 09:38 | Son Güncelleme :
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasa beklentisi | Ekonomi Haberleri

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12.50'ye çekmesini bekliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın oy birliği ile alındığı belirtilen açıklamada, iş gücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmeler ve enflasyonun izleneceği kaydedilerek, ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldı.

Ortalama faiz beklentisinin 2019 ve 2020 için yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya, 2021 için ise yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildiği karar metninde, küresel ticaret risklerine ilişkin önceki metinlerde yapılan vurgunun hafifletilmesi dikkati çekti.

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Fed Başkanı Jerome Powell ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirterek, repo operasyonlarına devam edeceklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Dolar endeksi ise yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesi olan 97'ye geriledi.

Analistler, Fed'in karar metni ve beklentilerine göre üyelerin, 2020 sonuna kadar faizlerde bir değişiklik planlamadıklarının dikkati çektiğini belirterek, piyasa fiyatlamalarının ise 2020'de 25 baz puanlık bir faiz indirim olabileceği yönünde olduğunu söyledi.

Avrupa tarafında, bugün ECB toplantısı ve İngiltere'deki genel seçim, gündemin odağında bulunuyor.

ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, yeni başkan Christine Lagarde'ın sergileyeceği iletişimin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere'de bugün gerçekleştirilecek erken genel seçime ilişkin anketler iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kazanacağına işaret etse de seçim sonrası parlamentoda oluşacak milletvekili sayılarının, devam eden Brexit sürecine ilişkin beklentiler açısından önemli olacağı vurgulanıyor.

Dün Fed kararı sonrası yükselişe geçen avro/dolar paritesi, yüzde 0,4 artışla 1,1150 sınırına çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisindeki sert düşüşe karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde, bugünkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi pay piyasaları ve döviz kurlarında dün sakin bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,08 azalışla 107.922 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 azalışla 5,7997'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8050 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, yurt içi piyasalardaki pozitif seyri sınırladığını belirtti.

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, oylanmak üzere bugün Senato Genel Kurulu'na götürülmesi bekleniyor. Senato Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde Senato ile Temsilciler Meclisi'ndeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, TCMB'nin faiz kararı ile makroekonomik veri akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu, dolar/TL'de ise 5,8180 seviyesinin önemli direnç olarak dikkati çektiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,50'ye çekmesini bekliyor. Ankete katılan bütün ekonomistler, politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı. 24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi
13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi
14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı
14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri
15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı
16.30 ABD, kasım ayı üretici Fiyat Endeksi
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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