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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasa beklentisi

22.07.2019 - 14:10
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasa beklentisi | Ekonomi Haberleri

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre, ekonomistler faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.

Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

12 Haziran'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı. 


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