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Gözler kritik veride! İşte piyasa beklentisi

09.08.2018 - 05:52
Gözler kritik veride! İşte piyasa beklentisi

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,23 milyar dolar oldu.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 10  Ağustos Cuma günü açıklanacak Haziran 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin  beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı  beklentisinin ortalaması 3,23 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz  konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 2,70-4,10 milyar dolar  aralığında yer aldı. 

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin  ortalaması ise 52,97 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan  ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en  yüksek beklenti 57,10 milyar dolar, en düşük beklenti ise 49,30 milyar dolar  oldu.

Cari işlemler açığı, mayısta 5 milyar 885 milyon dolar, 12 aylık açık  ise 57 milyar 637 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.


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