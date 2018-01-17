Gözler Fitch'in kritik Türkiye kararında! İşte piyasa beklentisi

Fitch Ratings`in 19 Ocak`taki Türkiye değerlendirmesinden "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişiklik beklenmiyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma günü açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde, "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Fitch Ratings, 27 Ocak 2017 tarihinde yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmesinin ardından, 21 Temmuz 2017 tarihindeki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.

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Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtilen son Fitch Ratings değerlendirmesinde, Türkiye'nin yapısal göstergelerinin eş ülkelere göre daha üstün olduğunun da altı çizilmişti.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Fitch Ratings'in cuma günü açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde kredi notu ve görünümünde değişiklik yapmasını beklemediğini kaydetti. Fitch Ratings'in en son 21 Temmuz’da yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğunun vurgulandığını hatırlatan Bürümcekçi, "O tarihten bu yana gelişmelere bakıldığında, son raporda bahsedilen dengede belirgin bir değişim görülmediğinden Fitch Ratings'in kredi notu ve görünümünü teyit etmesi beklenebilir." ifadelerini kullandı.

Alnus Yatırım Genel Müdürü Egemen Kaya ise Fitch Ratings’in Türkiye’nin "BB+" notu ve durağan görünümünde değişiklik yapmasını beklemediğini belirterek, değerlendirmede kullanılan ifadelerin takip edileceğini ifade etti.

Türkiye'nin 2017'nin üçüncü çeyreğinde sağladığı yüksek büyüme ve ekonominin güçlendiği söylemlerinin değerlendirmenin pozitif tarafını oluşturacağını ifade eden Kaya, "Nispeten yüksek cari açık, yükselen emtia fiyatları ve jeopolitik risklerin ise değerlendirmenin olumsuz tarafında yer almasını bekliyoruz." dedi.

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN İFADELER TAKİP EDİLECEK

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunda en son değişikliği 2017 yılının Ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yaptığını hatırlatarak, "Fitch Ratings, değerlendirmesinde PPK'nın geç likidite penceresi faizi artırım kararına karşın para politikası çerçevesini fazla karışık bulduğu eleştirisinde bulunmuştu. Fitch Ratings, ayrıca para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumsuzluğa da dikkati çekmişti" dedi.

Fitch Ratings'in olumsuz olarak değerlendirdiği konularda son değerlendirmeden bugüne kadar kötüleşme olduğunu gösteren bir işaret olmadığını, bu nedenle cuma günü yapılacak değerlendirmede herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemediklerini dile getiren Gökşen, "Fitch Ratings'in son değerlendirmesini yaptığı 21 Temmuz 2017 tarihinden bu yana enflasyonda ve bütçe tarafında bir bozulma olsa da not değişikliğini gerektirecek boyutta olduğunu düşünmüyoruz. Yüzde 7'lik büyüme verisinin not artışı getirebileceğine yönelik düşüncelerin ise yüksek enflasyon, cari açık ve büyümenin kompozisyonu nedeniyle şimdilik beklemede olduğunu söyleyebiliriz." Şeklinde konuştu.

Gökşen, Türkiye'nin mali yapısı ile benzer ülkelere göre daha pozitif değerlendirildiğine, buna bağlı olarak yerel para cinsinden kredi notunun halen "yatırım yapılabilir" seviyede tutulduğuna dikkati çekerek, yabancı para cinsinden notun da "yatırım yapılabilir" seviyenin bir kademe altında olması nedeniyle piyasalar üzerinde risk oluşturmadığını ifade etti.

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal da Fitch Ratings'in değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunun ve görünümünün mevcut seviyesinde korunmasını beklediğini dile getirdi. Fitch Ratings'in değerlendirmesinde olumlu ve olumsuz tarafların dile getirileceğine değinen Atılal, 2017 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla kaydedilen hızlı büyüme ve Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanıklılığının, olumlu taraflar olarak öne çıkarılabileceğini söyledi.

Atılal, talep ve maliyet baskılı yüksek seyreden enflasyon ve artan cari açığın ise olumsuz taraflar olarak raporda yer alabileceğini belirterek, "Fitch Ratings, bu olumsuzlukları 12 aylık kümülatif açığın 3 yılın en yüksek düzeyi olan 43,8 milyar dolara ulaşması, doğrudan yatırımlar ile portföy yatırımlarının zayıf bir tablo çizmesi ve rezervlerdeki azalma üzerinden değerlendirmeye bağlayabilir." dedi.

Fitch Ratings'in, gelecekte cari açığın finansman kalitesinin gündemde kalmaya devam edeceğine işaret edebileceğini aktaran Atılal, enerji fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin cari açıkta yukarı yönlü risk yarattığına da vurgu yapılabileceğini söyledi.

DEĞERLENDİRMENİN PİYASALAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENMİYOR

Noor CM Yurt içi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz ise Fitch Ratings'in cuma günü yapacağı Türkiye değerlendirmesinde gerek kredi gerekse görünüm ile ilgili herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemediğini belirterek, "Başta jeopolitik riskler olmak üzere bazı risklerin altı kalın çizgiler ile çizilebilir. Zaten Türkiye 'yatırım yapılabilir' notunu geçtiğimiz dönemlerde kaybederek negatif bir eşiği atlamıştı. Dolayısıyla bundan sonrasında not artırımına yönelik gelebilecek mesajların piyasalar üzerinde bir olumlu etkisinin olmasını beklerim. Mevcut not ve görünümün korunacağına yönelik mesajların, TL varlıkların üzerindeki etkisinin nötr olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Stratejist Cüneyt Paksoy da Fitch Ratings'ten not ya da görünümde bir değişim beklemediğini bildirerek, "Değerlendirmede, daha çok bundan sonraki değerlendirmeler için sinyal olması adına kullanılacak söylem öne çıkacak." ifadesini kullandı.

Değerlendirmede kırılganlıklar, cari açık, finansal istikrar noktasında uyarıların dışında güçlü büyüme, iyileşme gösteren istihdam koşulları, güçlenen ihracat ve düzelme gösteren turizm gelirlerine bağlı bir iyileşme beklentisinin olup olmayacağının takip edileceğini kaydeden Paksoy, sürpriz beklenmeyen değerlendirmenin piyasalar üzerinde etkisinin olmayacağını belirtti.

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