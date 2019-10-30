Gözler Fed'in faiz kararında! İşte piyasa beklentisi | Ekonomi Haberleri

Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Balz, ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda Fed, politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebileceğini belirterek, "Bu durumda da Fed asla tedbirli bir seviyede hareket etmez. Bir ekonomik krizle mücadele edebilir. Yani politika daha farklı bir mecrada işler" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda Fed'in üçüncü faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Piyasa genelinde bu indirimin 25 baz puan olması öngörülüyor. Özellikle makro ekonomik verilerin kötü gelmesi, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin henüz bir sonuca bağlanamaması ve küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faiz indirimine zorluyor.

Finansal piyasalar Fed'in faiz indireceği ihtimalini olumlu karşılıyor ancak bu indirimlerin reel ekonomiye ne kadar olumlu yansıyacağı şüpheyle bakılan konular arasında yer alıyor.

Fed temmuz ayında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00  2,25 aralığına, eylül ayında da 25 baz puan indirerek yüzde 1,75  2,00 aralığına çekmişti.

Fed ayrıca bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurmuştu. Tahvil alımları en erken gelecek yılın ikinci çeyreğinde biteceği açıklanmıştı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz, Fed'in bu haftaki toplantısında muhtemelen faiz indirimine gidebileceğini ifade etti. Fed'in artan küresel risklere tepki verdiğini aktaran Balz, bankanın ABD'nin iç ekonomisini de küresel yavaşlamadan korumaya çalıştığını dile getirdi.

"EKONOMİK RİSKLER HİÇBİR ŞEKİLDE AZALMADI"

Balz küresel yavaşlamanın zaten ABD'nin imalat sektörünü etkilediğini anlattı. Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde yüzde 1,50 - 1,75 aralığına çekebileceğini söyleyen Balz, ekonomik risklerin hiçbir şekilde azalmadığına dikkati çekti.

Görünümün belirsiz olduğunu, aralık ayında yapılabilecek bir indirimin daha haklı görülebileceğini ifade eden Balz, aralık ayında da bir faiz indirimi daha beklediğini aktarırken "Fed para politikasında yaptığı düzeltmenin bir sigorta olarak anlaşılmasının devam etmesini istiyor." yorumunu yaptı.

Balz, ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebileceğini belirterek, "Bu durumda da Fed asla tedbirli bir seviyede hareket etmez. Bir ekonomik krizle mücadele edebilir. Yani politika daha farklı bir mecrada işler" ifadelerini kullandı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise Fed'in faizlerde 25 baz puan indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

Ticaret politikasına ve diğer küresel faktörlere dayalı olarak devam eden belirsizliklerin ekonomiyi aşağı yönlü olarak etkilediğini dile getiren Levy, Fed Başkanı Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda faiz indiriminde ara verileceği ve aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajları verebileceğini kaydetti.

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