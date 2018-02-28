Gözler enflasyon verisinde!

TÜFE'de şubat ayında yüzde 0.50 artış beklenirken, yıl sonu beklentisi yüzde 9.15 olarak açıklandı. TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini 5 Mart'ta saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Şubat ayında medyan bazında yüzde 0.50 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.15 seviyesinde bulunuyor. Reuters'ın 16 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.33-0.65 artış bandında yer alıyor. Yıl sonu tahmini ise yüzde 8.70-10.00 bandında bulunuyor.

BNP Paribas/TEB Stratejisti Erkin Işık, "Baz etkisiyle bu ay da yıllık enflasyon bir miktar daha gerileyecek gibi gözüküyor. Ancak çekirdek enflasyonda aynı ölçüde bir düşüş görmeyeceğiz. Bu da enflasyon konusunda temkinli kalmak gerektiğine işaret ediyor" dedi ve şöyle devam etti:

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"Bu ay enerji fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkisi oldu. Öncü göstergeler de gıda tarafında ılımlı bir artış olacak gibi düşündürüyor."

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 1.31 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,637 lira, yoksulluk sınırının ise 5,331 lira olduğunu açıkladı. Raporda Şubat'ta yaş-sebze fiyatlarının mevsim şartlarındaki olumlu durumun devam etmesi nedeniyle neredeyse aynı kaldığı, bunun da mutfak harcamasına olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Şubat ayında süt ve peynir fiyatlarının yine arttığı belirtilirken, et ithalatı kararı sonucu kıyma ette indirimin sürdüğü belirtildi. TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Ocak'ta gıda fiyatlarında artışın beklentilerin altında kalması ve baz etkisiyle aylık bazda yüzde 1.02 ile beklentilerin altında artış gösterirken, yıllık TÜFE ise 2017 sonundaki yüzde 11.92'den yüzde 10.35'e gerileyerek çift hanede kalmaya devam etti.

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı, 2018 yıl sonunda yüzde 7.9 olarak gerçekleşeceği, 2019 yıl sonunda yüzde 6.5'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngördü. TCMB 2018 yıl sonu enflasyon tahminini 0.9 puan yukarı çekerken, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda yüzde 6.5 ile yüzde 9.3 aralığında gerçekleşeceği tahmin edildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Reuters ile yaptığı söyleşide enflasyonun bu sene tek haneye ineceğine inandıklarını belirterek; Merkez Bankası (TCMB) ve hükümet olarak bunun için gerekli çabayı gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini söylemişti. Tüketici fiyatları enflasyonu TL'deki değer kaybı ve güçlü büyüme trendinin etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar öncülüğünde 2017 yılında 2016 sonundaki yüzde 8.53'ten yüzde 11.92'ye yükseldi.

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