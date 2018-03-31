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Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi

31.03.2018 - 10:20 | Son Güncelleme :
Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi

Bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 10,19'a gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistler, 3 Nisan Salı günü açıklanacak mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,95 artmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 18 ekonomistin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,95 olurken; enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,70 ve en yüksek yüzde 1,25 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,62 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 8,90, en yüksek yüzde 11,50 oldu.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,19'a gerileyeceği öngörülüyor. Enflasyon şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,73 artış göstermişti.


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