‹ Önceki Haber Global Tower'ın hedefi dünyanın ilk 10'u arasına girmek Global Tower'ın hedefi dünyanın ilk 10'u arasına girmek Sonraki Haber › "Önümüzdeki birkaç hafta çok kritik" "Önümüzdeki birkaç hafta çok kritik"

Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti

01.10.2018 - 13:09
Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Çarşamba günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,15, en yüksek yüzde 4,0 aralığında yer aldı.

GEÇMİŞ YILLARIN ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN TIKLAYIN...​

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21,84 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 21,0, en yüksek yüzde 23,0 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,95 düzeyinde gerçekleşmişti. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.


‹ Önceki Haber Global Tower'ın hedefi dünyanın ilk 10'u arasına girmek Global Tower'ın hedefi dünyanın ilk 10'u arasına girmek Sonraki Haber › "Önümüzdeki birkaç hafta çok kritik" "Önümüzdeki birkaç hafta çok kritik"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.537 Değişim: -1,42% Hacim : 9.000 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.537 01.10.2018 Yüksek 100.647
Açılış: 100.075
5,9391 Değişim: -0,02%
Düşük 5,9334 02.10.2018 Yüksek 5,9435
Açılış: 5,94
6,8787 Değişim: -0,06%
Düşük 6,8689 02.10.2018 Yüksek 6,8877
Açılış: 6,8826
227,23 Değişim: 0,10%
Düşük 226,86 02.10.2018 Yüksek 227,41
Açılış: 227,01
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.