Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti

TÜFE'de haziranda yüzde 1.4 artış beklenirken, yıl sonu beklentisi yüzde 12.5'e yükseldi. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Haziran ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 1.4 artış bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon tahminleri ise son dönemde TL'deki değer kaybı ve genişlemeci maliye politikaların da etkilediği beklentilerdeki bozulmalarının yansıması olarak bir önceki anketteki yüzde 11.5'ten yüzde 12.5'e yükseldi.

Reuters anketlerinde sadece son üç ayda yıl sonu enflasyon beklentisi 308 baz puan artışla yüzde 9.42'den yüzde 12.5'e çıktı. Reuters'ın 11 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.96-1.90 artış bandında yer alıyor. Yılsonu tahmini ise yüzde 12.00-13.20 bandında bulunuyor.

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Ekonomistler ve Merkez Bankası'nın açıklamalarında Haziran ayında işlenmemiş gıda fiyatlarında yaşanan oynaklığa dikkat çekiliyor.

Merkez Bankası'nın 7 Haziran'da gerçekleştirdiği ve beklentilerin üzerinde 125 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetlerde, "Öncü göstergeler işlenmemiş gıdanın bazı alt kalemlerinde mevsimsel normallerin oldukça üzerinde fiyat artışları gözlenebileceğine işaret etmekte. Büyük ölçüde geçici nitelik taşıdığı değerlendirilen bu hareket yakından takip edilmekte" denişmişti.

Özetlerde ayrıca Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklendiğine de dikkat çekilmişti. Patetes ve soğan başta olmak üzere işlenmemiş gıda fiyatlarında yaşanan artışların enflasyonu da yukarı taşıması bekleniyor.

Öte yandan hükümetin aldığı önlemlerin ay bitmeden devreye girmesi ise bu artışların enflasyona nasıl yansıyacağını hesaplanmasında zorluklar yaşatıyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 14 civarlarına yükselerek 14 yılın yeni rekorunu görmesi bekleniyor.

Enflasyonun tepe noktasını göreceği ay Temmuz olarak öngörülürken işlenmemiş gıda fiyatlarında Haziran'daki sert artışın ardından Temmuz'da bir düzeltme yaşanması halinde tepe noktasının bir ya da iki ay daha kayabileceği öngörülüyor. Enflasyonda yıl sonunda ise yüzde 12'in altında bir kapanış artık pek de olası görünmüyor.

QNB Finansbank Ekonomisti Deniz Çiçek, "Son aylarda TL'de yaşanan değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerinde önemli bir baskı yaptı. ÖTV ayarlaması petrol fiyatlarının etkisini sınırlasa da genele yayılan enflasyonist baskı devam ediyor. İç talep göstergelerinde de sınırlı bir ivme kaybı var. İç talebin enflasyona pozitif katkı yaptığını söyleyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak Haziran itibarıyla kalemlerde soğan ve patates gibi belli kalemlerde ciddi artışlar oldu. Bu artışlar manşet enflasyon üzerinde de belirgin bir yükselişe neden olacak" dedi ve ekledi:

"Gıda fiyatlarında yaşanan artışların takip eden aylarda düzeltmesi yaşanacaktır diye düşünüyorum ancak kur artışlarının enflasyonist etkisi bir süre daha devam edecek. Yıllık enflasyonun Haziran'da yüzde 14'e ulaşmasını ve bir kaç ay daha bu seviyelerde hatta belki biraz üzerinde kalmasını bekliyoruz. Döviz kuru kaynaklı ek bir baskı olmazsa enflasyonun yıl sonunda yüzde 12.8'e gerilemesini bekliyoruz."

Enflasyon Kasım 2017'deki yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi ancak seçimler ve TCMB'nin sert faiz artışları öncesinde güven eksikliği kaynaklı TL'deki değer kaybının da etkisiyle enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulma Reuters anketlerine ve TCMB'nin beklenti anketine de yansıyor.

TCMB'nin beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07'den yüzde 12.28'e yükseldi.

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