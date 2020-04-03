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Gözler enflasyon verisinde! İşte beklenti

03.04.2020 - 09:41
Gözler enflasyon verisinde! İşte beklenti | Ekonomi Haberleri

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 0.53 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 11.81'e düşeceği hesaplanıyor.

Küresel piyasalar dün hızlı yükselen petrol fiyatlarından bulduğu destekle toparlarken, bugün ABD'nin mart ayına ilişkin istihdam raporundaki veriler takip edilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının dünya genelinde 1 milyonu aşmasıyla sosyal ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının iki haftada 10 milyon kişiye ulaşmasına karşın, dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile hızlı yükselen petrol fiyatları pay piyasalarını destekledi.

Trump'ın, Suudi Arabistan ve Rusya liderleriyle görüştüğünü ve bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil veya üzeri azaltmalarını umduğunu bildirmesinin ardından gün içinde 23 dolardan 34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 20 artışla 28 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin desteklediği enerji şirket hisseleri ve fonların lokomotifliğinde alıcılı seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 2,34, S&P 500 endeksi yüzde 2,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,72 değer kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında kazançlarının bir kısmını geri vererek 27 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD'nin "AA " olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi. S&P'den yapılan açıklamada, ABD'nin notunun, ülkenin çeşitlendirilmiş ve dayanıklı ekonomisi ile kapsamlı para politikası esnekliğini yansıttığı ifade edildi. Benzeri görülmemiş teşviklerin ekonomik gerilemeyi sınırlandıracağı kaydedilen açıklamada ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 daralmasının, 2021'de ise yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Avrupa tarafında da pay piyasalarının dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izledikleri görüldü. İtalya ve İspanya'nın, dünyadaki Kovid-19 vaka sayısında ABD'den sonra ikinci ve üçüncü sırada yer alması ve henüz salgının artış hızında düşüş görülmemesi endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticiler Endeksi'nin (PMI) martta 33,8'e düşmesi sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybetti. Çin'de hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre artış kaydetse de halen 50'nin altında yer alarak daralmaya işaret etti. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2,760 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün gün içinde 88.000-90.000 bandında dalgalı bir seyir ileyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.510,88 puandan tamamladı. Dün 6,71'i test etmesi sonrası düşüşe geçerek önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 6,6158'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,65 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgını ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi. ABD'de son iki haftada 10 milyona ulaşan işsizlik maaşı başvuruları sonrası bugünkü istihdam raporunun öneminin arttığına değinen analistler, tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerindeki detayların analiz edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,50-6,70 bandının öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), martta aylık yüzde 0,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,53) göre, bir önceki ay yüzde 12,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,81'e düşeceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE
10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü PMI
11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü PMI
12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar
15.30 ABD, mart ayı istihdam raporu
16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI
17.00 ABD, mart ayı ISM imalat dışı endeks


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