Gözler büyüme verisinde! İşte piyasa beklentisi | Ekonomi Haberleri

Ekonomistler yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1.1 büyümesini beklerken; 2019 yıl sonu büyüme beklentisini yüzde 0.4 olarak açıkladı.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak 2019 yılı üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler üçüncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 0,2 ile yüzde 1,9 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en düşük 0,1, en yüksek yüzde 0,8 oldu. Türkiye ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.

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