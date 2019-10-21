Gözde Girişim'den Kümaş Manyezit açıklaması | Ekonomi Haberleri

Gözde Girişim, Kümaş Manyezit'in devri için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Gözde Girişim portföy şirketlerinden Kümaş Manyezit'in devrine ilişkin daha önce imzalanan niyet mektubu çerçevesinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Kümaş Manyezit'in devrine ilişkin Gözde Girişim, Yıldız Holding ve RHIM arasında daha önce bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı hatırlatılarak, "Henüz taraflar arasında nihai sözleşmeler imzalanmamış olmakla birlikte; RHIM niyet mektubuna istinaden devralma işlemine izin verilmesi için Rekabet Kurumu'na bugün başvuruda bulunmuştur" denildi.

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Açıklamada, işlemin tamamlanmasının, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması ve gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olduğu belirtildi.

Gözde Girişim hisseleri saat 16.43'te yüzde 2.64 primle 3.5 liradan işlem görüyor.

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