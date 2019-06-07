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Google'dan Trump yönetimine Huawei uyarısı

07.06.2019 - 15:57 | Son Güncelleme :
Google'dan Trump yönetimine Huawei uyarısı | Ekonomi Haberleri

Google, Trump yönetimini, Çin teknoloji markası Huawei ürünlerinin ABD'de satışıyla ilgili sınırlamalara devam etmesi halinde, ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle uyardı.

Financial Times'daki habere göre, Google'dan üst düzey yetkililer Huawei'nin kendi yazılımlarını geliştirebileceklerini, bu nedenle Google'ın Huawei marka akıllı telefonlardaki Android işletim sistemini güncelleyemeyecekleri uyarısında bulundu. Yetkililer gazeteye, Android'in Huawei'deki değiştirilmiş sürümünün kullanılmasının bu telefonlara güvenlik açığı doğurabileceğini belirtti.

Bu gibi senaryoların Google için önemli riskler doğurduğu belirtilirken; Huawei'nin kendisinin bir Android sistemini geliştirmesi halinde Google'ın bunu kontrol edemeyeceği ve güvenlik güncellemelerini de yapamayacağı ifade ediliyor.

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Bloomberg'in haberine göre, Huawei'ni CEO'su Liand Hua, Google'ın Amerikan Ticaret Bakanlığı ile birlikte bir çözüm üretmeye çalıştığını belirterek; kısa vadede bunun şirketlerine bir etkisi olacağını, ancak uzun vadede kendi işletim sistemlerini geliştireceklerini söyledi.

Trump yönetimi, Çin teknoloji devi Huawei'nin Amerikan üreticilerinden yazılım, yan iletkenler ve diğer parçaları satın almasını engelleyen bir yönetmelik hazırlamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı Huawei ve 67 adet bağlı şirketin Amerikan şirketlerinden tedarik sağlamasını engellemişti. Söz konusu yönetmeliğe göre, Amerikan tedarikçi şirketler, Huawei'ye satış yapmaya devam edebilmek için özel bir onay almaları gerekiyor.


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