Google popüler platformu satın aldı

Google, sadece geçtiğimiz ay 12 milyar GIF aramasına ev sahipliği yapan Tenor’u satın aldı. Satın alınan bu şirket, başta Google ve Android kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor.

Düyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google, 300 milyon kullanıcıya sahip popüler GIF platfomu Tenor’u satın aldı. Son dönemde mesajlaşma platformlarında sıkça kullanılan GIF’leri kendi platformu üzerinden kullanıma sunmayı planlayan Google GIF’leri Google Görseller ve Gboard sanal klavye servislerine eklemeyi planlıyor.

Bildiğiniz gibi sadece geçtiğimiz ay 12 milyar GIF aramasına ev sahipliği yapan Tenor, en başta Google ve Android kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor.

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Detayları henüz belli olmaya bir anlaşma ile satın alınan platform, Google içerisinde ayrı bir departman olarak bulunacak.



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