‹ Önceki Haber Hakan Ateş iddiaları yalanladı Hakan Ateş iddiaları yalanladı Sonraki Haber › Türk Eximbank'a 670 milyon dolarlık kaynak Türk Eximbank'a 670 milyon dolarlık kaynak

Google popüler platformu satın aldı

28.03.2018 - 15:30
Google popüler platformu satın aldı

Google, sadece geçtiğimiz ay 12 milyar GIF aramasına ev sahipliği yapan Tenor’u satın aldı. Satın alınan bu şirket, başta Google ve Android kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor.

Düyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google, 300 milyon kullanıcıya sahip popüler GIF platfomu Tenor’u satın aldı. Son dönemde mesajlaşma platformlarında sıkça kullanılan GIF’leri kendi platformu üzerinden kullanıma sunmayı planlayan Google GIF’leri Google Görseller ve Gboard sanal klavye servislerine eklemeyi planlıyor.

Bildiğiniz gibi sadece geçtiğimiz ay 12 milyar GIF aramasına ev sahipliği yapan Tenor, en başta Google ve Android kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor.

##$HABER_1445021$##

Detayları henüz belli olmaya bir anlaşma ile satın alınan platform, Google içerisinde ayrı bir departman olarak bulunacak.
 


Etiketler

  • Google
  • GIF
  • mesajlaşma platformları
‹ Önceki Haber Hakan Ateş iddiaları yalanladı Hakan Ateş iddiaları yalanladı Sonraki Haber › Türk Eximbank'a 670 milyon dolarlık kaynak Türk Eximbank'a 670 milyon dolarlık kaynak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.129 Değişim: -1,78% Hacim : 7.748 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 113.859 28.03.2018 Yüksek 116.025
Açılış: 115.687
4,0001 Değişim: 0,45%
Düşük 3,9788 28.03.2018 Yüksek 4,0149
Açılış: 3,982
4,9455 Değişim: 0,11%
Düşük 4,9331 28.03.2018 Yüksek 4,9714
Açılış: 4,94005
170,80 Değişim: -0,83%
Düşük 170,38 28.03.2018 Yüksek 172,67
Açılış: 172,23
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.