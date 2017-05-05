Goldman Sachs'tan 'Brexit' uyarısı

Goldman Sachs Üst Yöneticisi Blankfein, "İngiltere'nin AB ile müzakerelerinden olumsuz sonuç çıkması halinde Londra'nın finans merkezi duraklama dönemine girebilir" dedi.

Dünyanın en büyük ikinci yatırım bankası Goldman Sachs’ın Üst Yöneticisi (CEO) Lloyd Blankfein, İngiltere'nin AB ile müzakerelerinden olumsuz sonuç çıkması halinde Londra'nın finans merkezinin duraklama dönemine girebileceğini belirtti.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Blankfein, Goldman Sachs'ın İngiltere’de yaklaşık 6 bin 500 kişiye istihdam sağladığını, AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerin sonucuna göre çalışanların bir kısmının ülke dışına transfer edilebileceğini bildirdi.

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Brexit müzakerelerinden istenilen sonucun çıkmaması halinde bankanın "acil durum planı" bulunduğunu ifade eden Blankfein, Frankfurt ve Dublin’deki merkezlerinin genişletilebileceğini kaydetti.

Blankfein, İngiltere’nin AB’den çıkış müzakerelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, anlaşmaya varılması halinde uyum sürecinin uygulanması gerektiğini belirtti.

Londra’nın finans merkezinin son 30 yıldır kaydettiği büyüme ivmesinin birdenbire tersine dönmesini beklemediklerini kaydeden Blankfein, "İngiltere'nin AB ile müzakerelerinden olumsuz sonuç çıkması halinde Londra'nın finans merkezi duraklama dönemine girebilir. Duraklayacaktır, biraz gerileyecektir. Bu birçok şeye bağlı. Şu anda emin olmadığımız çok fazla konu var." ifadelerini kullandı.

İngiltere’de 1 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiği finans sektöründen elde edilen yıllık vergi geliri de yaklaşık 70 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.

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