Goldman Sachs'tan 'aşırı ısınma' uyarısı

Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein, ABD Başkanı Trump'ın 1,5 trilyon dolarlık vergi kesintisinin ekonomide aşırı ısınmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Blankfein, "Kötü bir sonucun çıkacağına dair tahminler artıyor" dedi.

Piyasalardaki durumu "dot.com" balonuna benzeten Blankfein, CNN’e yaptığı açıklamada “Kötü bir sonucun çıkacağına dair tahminler artıyor. ABD önce de gayet iyi gidiyordu. Ancak unutmayın, bu açıkların hepsinin ödenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Enflasyonun artabileceği uyarısında bulunan Blankfein, "Eğer ekonomi fazla ısınırsa Fed'in harekete geçmesi gerekir" dedi.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ın desteklediğini hatırlatan Blankfein, "Eğer Başkan değil Clinton kazansaydı ekonominin daha iyi olacağından emin değilim" ifadelerini kullandı.

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