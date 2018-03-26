Goldman Sachs büyüme tahminini açıkladı

Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2018'de yüzde 4'e yavaşlamasını öngörüyor.

Kevin Daly'nin de arasında bulunduğu Goldman Sachs analistleri, Türkiye büyüme tahminlerine ilişkin açıklama yaptı. Analistler, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2018 yılında 2017'de beklenen yüzde 7 seviyesinden yüzde 4'e yavaşlamasını öngörüyor.

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Notta, bu aşağı yönlü revizeye gerekçe olarak, "Ülke hükümetinin büyüme yanlısı eğilimleri, tahminimize yukarı yönlü riskler getirirken, TL üzerindeki artan baskı, enflasyondaki yükseliş ve kötüleşen cari açık, büyümenin yavaşlamasına ilişkin riskler oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.

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