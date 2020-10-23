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Goldman Sachs 2.9 milyar dolar ödeyecek

23.10.2020 - 09:39
Goldman Sachs 2.9 milyar dolar ödeyecek | Ekonomi Haberleri

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) uluslararası finans yolsuzluğu skandalındaki rolüne ilişkin soruşturmalarda anlaşma yoluna giderek 2,9 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

 

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Goldman Sachs'ın Malezya'daki yolsuzluğa karışmakla suçlandığı ve uzlaşma bedeli ödeyeceği bildirildi.

Açıklamada, Goldman Sachs'ın 1MDB yolsuzluğundaki rolüne ilişkin soruşturmalarda uzlaşmaya varmak için ABD, İngiltere ve Singapur'un da aralarında bulunduğu ülkelerdeki düzenleyici kuruluşlara 2,9 milyar ödeyeceği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bankanın Malezya'daki yan kuruluşu ise Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasasını ihlal ettiğini kabul ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeliler Komisyonu da 1MDB yolsuzluğuna ilişkin soruşturmada Goldman Sachs'a 350 milyon dolarlık ceza verdiğini duyurdu.

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1MDB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Malezya'nın "en büyük yolsuzluk skandalı" olarak tarihe geçen 1MDB yolsuzluğu, ülkenin eski Başbakanı Necip Rezak'ın 2015'te fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.

Necip, söz konusu paranın dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz talimatıyla yapılan bağış olduğunu savunmuştu.

Yolsuzluk iddialarının uluslararası basında yer almasından sonra ABD Adalet Bakanlığı, 2016'da başlattığı incelemede 681 milyon doların kişisel hesaplara aktarıldığını tespit etmişti.

ABD'li yetkililer, 2017'de 1MDB'nin yurt dışı operasyonlarına yönelik incelemesinin sonucunda fona ait 4,5 milyar doların yurt dışına kaçırılarak amaç dışı kullanıldığını öne sürmüştü. Bu paraların bir kısmının, Goldman Sachs'ın 1MDB'ye tahvil satışları vasıtasıyla yurt dışına transfer edildiği belirtilmişti.

Aynı yıl İsviçre hükümetinin başlattığı incelemede ise 1MDB'den kaçırılan paranın 7 milyar doları bulduğu iddia edilmişti.

MALEZYA HÜKÜMETİ 2018'DE GOLDMAN SACHS'A DAVA AÇMIŞTI

Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun Mayıs 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlatılarak, eski başbakan Necip'e "kara para aklama" ve "gücü kötüye kullanma" suçlamaları yöneltilmişti.

1MDB'nin Goldman Sachs'tan tahvil alımlarının da üzerine giden Malezya hükümeti, Aralık 2018'de Goldman Sachs'a dava açarak, 1MDB'ye tahvil satışlarında hile ve usulsüzlük suçlaması yöneltmişti.

Fon paralarının kaçırılmasına yardımcı olduğu öne sürülen 17 eski banka çalışanı hakkında dava açılırken, Malezya hükümeti, uğradığı zarar karşılığında Goldman Sachs'tan 6,5 milyar dolar talep etmişti.

Yolsuzluğa karıştığı tespit edilen Goldman Sachs'ın temmuz ayında uzlaşma bedeli olarak Malezya'ya 3,9 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği açıklanmış, banka ağustos taahhüt ettiği 3,9 milyar dolar ödemenin 2,5 milyar dolarını ağustos ayında transfer etmişti. Söz konusu transferin ardından Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Goldman Sachs'a yönelttiği "hile" ve "usulsüzlük" suçlamalarını geri çektiğini açıklamıştı.

MALEZYA, HALA KAYIP FONLARIN PEŞİNDE

ABD ve İsviçre hükümetinin incelemelerinde, 1MDB'den 4,5 ila 7 milyar doların dışarı çıkarıldığı iddia edilirken, fona ait tam olarak ne kadar paranın kaçırıldığı hala bilinmiyor.

Şimdiye kadar 1MDB'ye ait ABD'den 322 milyon doları, Singapur'dan 36 milyon doları ülkeye geri kazandıran ve en son Goldman Sachs'tan 3,9 milyar dolar ödeme taahhüdü alan Malezya, 12 ülkede fona ait paralarının olduğunu iddia ederek, kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kayıp fonları araştırmak üzere şimdiye kadar Singapur, İsveç, İngiltere, ABD, Avustralya, Hong Kong, Tayland, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) soruşturma açıldığı biliniyor.


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