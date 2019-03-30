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Gold için iflas kararı

30.03.2019 - 11:02
Gold için iflas kararı | Ekonomi Haberleri

Temeli 30 yıl önce Ömer ve Önder Dinç kardeşler tarafından atılan Gold Grubu’na bağlı Gold Teknoloji Marketleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Metro Elektronik Dış. Tic. AŞ, GSA Saat ve Aksesuar Ticaret Limited Şti ile Trend Mağazacılık İnternet Hizmetleri AŞ için Ocak 2016’da iflas erteleme talep edildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; talebi dün karara bağlayan mahkeme, şirketler için iflas kararı verdi. İstanbul Anadolu 4. Asliye Tic. Mahkemesinde 13’üncüsü dün görülen duruşmaya davacı ve davalı şirket avukatları katıldı. Bilirkişi raporunda, şirketlerin borca batık olduğu bildirildi. Son savunmaları sorulan davacı avukatları “Davanın başından beri ödenen borç miktarı 100 milyon liraya yakın. Amaçları borçlarını ödemek… Davacı şirketlerin süreye ihtiyacı var” dedi. Mahkeme, davacı 4 şirketin de kurtarılamayacaklarına hükmederek iflas kararı verdi. Kararla birlikte, şirketlerin tasfiye işlemleri için dosya iflas dairesine gönderilecek.


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