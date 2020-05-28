‹ Önceki Haber ABD'de dayanıklı mal siparişleri geriledi ABD'de dayanıklı mal siparişleri geriledi Sonraki Haber › ABD'de bekleyen konut satışlarında rekor düşüş ABD'de bekleyen konut satışlarında rekor düşüş

GM ve Ford’dan tedarikçilerine nakit desteği

28.05.2020 - 18:15
GM ve Ford’dan tedarikçilerine nakit desteği | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli otomotiv üreticileri General Motors (GM) ve Ford, küçük ölçekli tedarikçi firmalarına yeniden üretime başlamaları için nakit desteği sağlıyor.

İki firmadan yapılan açıklamalara göre, Covid-19 salgını nedeniyle üretime ara veren küçük ölçekli yedek parça üreticileri için, bankalar ile birlikte bir "hızlı ödeme programı" hazırlandı.

Bu program ile birlikte, daha önce genellikle, mal ve beraberinde fatura teslimi yapıldıktan sonra ödeme için beklenen 40 ile 60 günlük süre otomatik olarak ortadan kalkacak ve söz konusu küçük firmalara nakit akışı hızla sağlanacak. Böylece, küçük firmalar, yeniden üretime başlar başlamaz gerekli nakit desteğini alabilecekler.

GM Sözcüsü David Barnas, "Erken Ödeme Programı"nın ilk olarak geçen Ağustos ayında, yine ABD merkezli banka Wells Fargo başlattıklarını açıkladı. Ford ise bu konuda Londra merkezli Greensill ile çalışıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.360 Değişim: 0,39% Hacim : 18.371 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.535 28.05.2020 Yüksek 106.292
Açılış: 105.556
6,8179 Değişim: 0,67%
Düşük 6,7656 28.05.2020 Yüksek 6,8234
Açılış: 6,7722
7,5427 Değişim: 1,11%
Düşük 7,4416 28.05.2020 Yüksek 7,5481
Açılış: 7,4598
377,89 Değişim: 1,48%
Düşük 371,87 28.05.2020 Yüksek 378,59
Açılış: 372,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.