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Global işsiz sayısı 201 milyona ulaştı

10.10.2017 - 09:23

ILO verilerine göre global işsiz sayısı bu yıl 2016 yılına göre 3,4 milyon artarak 201 milyonun üzerine çıktı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayınladığı Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm 2017 raporunda global işsiz sayısının geçtiğimiz yıla göre 3,4 milyon artarak 201 milyonun üzerine çıktığını duyurdu. ILO yayınladığı Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm 2017 raporunda global işsizlik oranını yüzde 5,8 seviyesinde durduğunu ve yakın zamanda düşmesinin beklenmediğini de ifade etti.

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Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişiye özel sektör istihdam sağlıyor ve bu global istihdamın yüzde 87'sini oluşturuyor.

2003-2016 döneminde KOBİ'lerde tam zamanlı istihdam neredeyse ikiye katlandı. KOBİ'lerin toplam istihdam içinde payı yüzde 31'den yüzde 35'e çıktı. Ayrıca KOBİ'lerin gelişmekte olan ekonomilerde toplam istihdam içinde payı yüzde 52 olurken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

  • istihdam
  • KOBİ
  • Uluslararası Çalışma Örgütü
  • global işsizlik oranı
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