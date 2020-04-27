General Motors hisse geri alım programını askıya aldı | Ekonomi Haberleri

General Motors, temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı.

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), nakit tasarrufu yapmak için temettü ve hisse senedi geri alım programını askıya aldığını duyurdu.

GM'den yapılan açıklamada, şirket 3 yıllık döner kredi anlaşması kapsamında, likidite pozisyonunu daha da güçlendirmek için Nisan 2022'ye kadar 3,6 milyar dolarlık genişleme yaptığını bildirdi.

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Bu genişlemenin Nisan 2021'e kadar 2 milyar dolarlık 364 günlük döner kredi anlaşmasının tamamlayıcısı olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin 3 aylık nakit temettüsü ile hisse geri alım programını askıya aldığı ve kısa vadeli mevcut nakdi korumak için önemli tasarruf tedbirleri aldığı ifade edildi.

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